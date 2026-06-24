Вработени во Национален парк „Пелистер“ спасија срнче, го нападнало куче бездомник

Национален парк „Пелистер“

Вработени во ЈУ Национален парк „Пелистер“ Битола спасија срнче на планината Баба, нападнато од куче бездомник.

Од ЈУ Национален парк „Пелистер“ соопштија дека Зоран Пројчевски, раководител на помошно-техничко одделение и ренџерот Неџип Сефедини спасиле мала срна која била нападната од куче бездомник, а подоцна со помош на емитирање на звуци малата срна повторно е вратена кај својата мајка срна.

Хуманите акции и активности на вработените од ЈУ Национален парк „Пелистер“ се секојдневие, а овој пат успеаја да спасат мала срна и да ја вратат во шумите на планината Баба.