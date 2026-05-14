Четврток, 14 мај 2026
Од Сарај се крадците кои здипплија велосипед од пред теретана во Аеродром

Полициски службеници од СВР Скопје вчера ги лишија од слобода Е.Х. (22) и М.И. (22) од с.Сарај, скопско, постапувајќи по пријава од А.С. на 12.05.2026 дека пред теретана во Скопје му бил одземен велосипед.

Веднаш по добиената пријава, преземени се соодветни мерки и активности од страна на полициските службеници, сторителите се идентификувани и приведени во полициска станица, а велосипедот е вратен на сопственикот. По документирање на случајот, против нив ќе биде поднесена соодветна кривична пријава, велат од МВР.

