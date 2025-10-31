 Skip to main content
31.10.2025
Република Најнови вести
Петок, 31 октомври 2025
Неделник

Николовски: Царината заплени 130 килограми марихуана

Хроника

31.10.2025

Царинската управа заплени 130 килограми марихуана која на „црниот” пазар би чинела над 700 000 евра.

Со ова, како што рече денеска директорот на Управата Бобан Николовски, спречен е меѓународен канал на нелегална трговија со опојна дрога.

Според Николовски, се работи за квалитетна марихуана која, што е можно поскоро, ќе биде предадена во Агенцијата за конфискација на имот.

Едно лице е лишено од слобода и против него е поднесена кривична пријава. Станува збор за српски државјанин, сопственик и возач на превозна компанија регистрирана во Љубљана.

Марихуаната е запленета без дојава и ова не се случува секој ден. Нашите службеници имаат доволно искуство да проценат што да контролираат, а резултатот е повеќе од очигледен – истакна Николовски на прес-конференција.

Како што информира директорот, управувајќи товарно возило, на излез од Македонија, на граничниот премин Табановце, сторителот се обидел да ја прокриумчари марихуаната, давајќи лажна изјава кај царинските службеници. Возилото го пријавил како празно и рекол дека нема ништо за царинење.

При прегледот, службениците забележале дека палетите се специјално прекроени и не се во стандардна форма, а зад нив имало повеќе торби.

Поврзани вести

Хроника  | 29.10.2025
Царина заплени речиси 3.000 парчиња шверцувана стока на повеќе премини
Свет  | 21.10.2025
Фрегата на француската морнарица запленила моторен чамец што превезувал 2,4 тони кокаин
Хроника  | 21.10.2025
Царината заплени 160 штеки цигари, 100 кг ветеринарни препарати, регистарски таблички, девизи и брендирана облека
﻿