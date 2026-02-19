 Skip to main content
19.02.2026
Република Најнови вести
Четврток, 19 февруари 2026
Неделник
0iowZlM5xp8

На Албанците сега им пречат и знаците за предупредување за „Сејф Сити“: Бараат таблите да бидат и на албански јазик

Хроника

19.02.2026

Албанците бараат двојазични знаци за „Сејф сити“ во Скопје. Тие велат дека предупредувачките знаци за камерите од системот „Безбеден град“ во Скопје се поставени исклучиво на македонски јазик, без верзија на албански или англиски јазик.

Новинарот Авни Тахири за „Телеграфи“ наведува дека единственото предупредување гласи „Контрола на брзината“ и е поставено на неколку метри од камерите. Дел од граѓаните сметаат дека знаците треба да бидат поставени на оддалеченост од најмалку 100 до 150 метри пред безбедносните камери. „Тие знаат дека тука има Албанци и треба да бидат и на албански јазик“, се наведува во реакциите.

Од МВР за ова велат:

Правилникот за сообраќајни знаци, повикувајќи се на член 24, точка 115. Во тој член не е прецизирано на кој јазик треба да бидат испишани предупредувањата. За разлика од Скопје, во Тетово предупредувачките знаци за камерите се поставени и на албански јазик, а според „Телеграфи“, во повеќе земји од Европската Унија се користат повеќе предупредувачки табли на различни јазици.

Поврзани вести

Македонија  | 12.02.2026
Потребни се уставни измени- за Ромите да не треба возачка дозвола, за Албанците да не важи „Сејф Сити“
Македонија  | 06.02.2026
Двојните аршини на СДСМ: Гласаа против „Сејф Сити“ а бараат санкции за тие што возат без возачки
Хроника  | 06.02.2026
Гостиварец возел „Ауди“ без возачка, возилото е одземено
﻿