На Албанците сега им пречат и знаците за предупредување за „Сејф Сити“: Бараат таблите да бидат и на албански јазик

Албанците бараат двојазични знаци за „Сејф сити“ во Скопје. Тие велат дека предупредувачките знаци за камерите од системот „Безбеден град“ во Скопје се поставени исклучиво на македонски јазик, без верзија на албански или англиски јазик.

Новинарот Авни Тахири за „Телеграфи“ наведува дека единственото предупредување гласи „Контрола на брзината“ и е поставено на неколку метри од камерите. Дел од граѓаните сметаат дека знаците треба да бидат поставени на оддалеченост од најмалку 100 до 150 метри пред безбедносните камери. „Тие знаат дека тука има Албанци и треба да бидат и на албански јазик“, се наведува во реакциите.

Од МВР за ова велат: