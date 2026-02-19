Со садење автохтони растенија ќе се стабилизираат свлечиштата во ХЕЦ „Глобочица“ 

Создавање отпорна и функционална критична инфраструктура преку решенија базирани на природата, е целта на работилницата што се одржа во Струга во рамки на меѓународниот проект NATURE-DEMO (Nature-Based Solutions for Demonstrating Climate-Resilient Critical Infrastructure) во организација на ХЕС „Црн Дрим“.

Проектот, како што соопшти АД ЕСМ, е финансиран од Европската комисија, а се реализира во соработка со Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС).

Со оглед на тоа дека станува збор за инфраструктура од стратешко значење за енергетската стабилност на Македонија, ХЕЦ „Глобочица“ е избрана како прва локација во државата каде ќе се применат напредни чекори преку стабилизација на свлечишта над браната со контролирано засадување на автохтони растенија и следење и превенција на евентуални идни ризици, соопшти АД ЕСМ.

Работилницата, како што наведуваат, била одлична можност за вмрежување и координација меѓу експертите од ИЗИИС, тимот на АД ЕСМ Подружница ХЕС „Црн Дрим“, претставници од локалнaтa самоуправa на Струга и на Охрид, јавните претпријатија, НВО секторот и техничките експерти.