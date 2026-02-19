Мицевски – Ле Риголер: Собранието двигател на реформските процеси кои не приближуваат до европските стандарди

Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Мицевски, оствари средба со амбасадорот на Франција, Кристоф Ле Риголер и првиот советник Филип Маршето.

Собраниската прес-служба соопшти дека во фокусот на разговарале биле заложбите на владејачкото мнозинство за бескомпромисна борба против корупцијата и остварување видлив економски развој за граѓаните и земјата.