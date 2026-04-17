17.04.2026
Кривична пријава за в.д. директорка на Национален парк „Галичица“ за „несовесно работење во службата“

СВР Охрид поднесе кривична пријава против Ф.Ѓ. (58) од Ресен поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „несовесно работење во службата“.

Според информациите, во текот на 2026 година, пријавената во својство на в.д. директор на Јавната установа – Национален парк „Галичица“ – Охрид, со пропуштање на должен надзор дозволила изведување активности и склучила договор за соработка со приватно претпријатие од Охрид за тампонирање на катастарска парцела за која немало урбанистичка документација, ниту одобрен проект за инфраструктура, а била во заштитен појас од 50 метри.

Воедно, за овој простор Општина Охрид имала донесено времен мораториум за какви било градежни активности, согласно планот за управување со светско природно и културно наследство на охридскиот регион.

Поврзани вести

Македонија  | 17.04.2026
СДСМ поднесе кривична пријава против Мицкоски
Македонија  | 06.04.2026
Кривична пријава за Мерко за „несовесно работење во службата“
Македонија  | 06.04.2026
Кривична пријава за поранешниот градоначалник на Кичево: Осомничен е за злоупотреба на 1,6 милиони евра преку тендер за осветлување