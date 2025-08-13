 Skip to main content
13.08.2025
Република Најнови вести
Среда, 13 август 2025
Неделник

Кривична пријава за кичевски полицаец – нападнал лице во станица

Хроника

13.08.2025

Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при Министерството за внатрешни работи, до надлежното Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција – Специјализирано одделение за гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворска полиција, поднесе кривична пријава против Д.З. од Кичево поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „малтретирање во вршење на службата“ по член 143 од Кривичниот законик.

Пријавениот, на работно место виш полицаец, помошник дежурен во Полициската станица Кичево, во просториите на Полициската станица Кичево физички нападнал повикано лице на 04.08.2025 во период кога бил на своето работно место. Имено, Д.З. неовластено употребил сила со намера да му нанесе на друго лице физичка или душевна болка или страдање, информираа од полицијата.

Оттаму додаваат дека Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди ќе поднесе и предлог за поведување на постапка за утврдување на одговорност за кршење на работната дисциплина и ќе изрече задолжителни мерки за отстранување од работното место.

