И во Неготино снимано тепање на дете

15.05.2026

Вчеравечер во 23:00 часот во ОВР Неготино, М.А.(33) од Неготино пријави дека на улица „Маршал Тито“ во Неготино, нејзиниот малолетен син бил физички нападнат од двајца малолетници, а друг малолетник снимал со телефон.

Како што соопшти МВР, известен бил јавен обвинител и Центарот за социјални работи и се преземаат мерки за расчистување на настанот.

Само оваа недела има регистрирано три случаи со врсничко насилство кое било и снимано и споделувано на интернет, а во болница сè уште е 15-годишникот кој во понеделникот беше избоден во училишен двор.

На денешната прес-конференција министерката за образование и наука Весна Јаневска сподели дека се работи на законските измени со кои ќе се предвидуваат санкции за родителите чии деца прават насилни дела. 

Јаневска најави казна од 250 евра за родителите на децата насилници и родителите кои одбиваат соработка со училиштето и надлежните институции

