28.03.2026
Сабота, 28 март 2026
14-годишно девојче во поодмината бременост, мајката пријавила во полиција

Хроника

Мајка од Скопје во полицијата пријавила дека нејзината малолетна ќерка е бремена, а подоцна и самото девојче признало дека имала доброволни полови односи со својот дечко кој исто така бил малолетен.

– На 28.03.2026 00:30 часот во СВР Скопје, 31-годишна жена од Скопје пријавила дека, откако се посомневала, ја однела нејзината 14-годишна ќерка на преглед на ГАК при Комплекс клиники „Мајка Тереза“ во Скопје, каде што ѝ било потврдено дека малолетничката била во поодмината бременост, информираа од МВР.

По ова, нејзината ќерка ѝ признала дека во текот на летото во 2025 година доброволно имала полови односи со малолетник со кој била во врска.

Се преземаат мерки за расчистување на случајот.

Поврзани вести

Живот  | 02.11.2025
Животните навики на родителите пред бременоста влијаат врз здравјето на детето, тврдат белгиски лекари 
Здравје  | 28.06.2025
Овие три овошја можат да бидат ризични во бременоста
Интима  | 08.05.2025
Oд овие пози не може да забремените
