Невреме остави дел од БиХ без струја, расте и водостојот на реките

Повеќедневните бури и снежни врнежи, заедно со тешкотиите во сообраќајот и поплавите предизвикаа и значителни проблеми во снабдувањето со електрична енергија во делови од Босна и Херцеговина.

Од „Електропривреда“ БиХ информираат дека ситуацијата е најтешка на северозападот од земјата, односно во областа на Унско-Санската жупанија, каде што неколку градови се без електрична енергија.

Поради дефект на далноводот што ги поврзува Приједор и Босанска Крупа, Велика Кладуша и Бужим останаа целосно без електрична енергија, а дефекти се регистрирани и во Сански Мост, Бихаќ, Кључ и Цазин.

Локалните медиуми објавија дека во Унско-Санската жупанија пожарникарите се борат со последиците од невремето што собори бројни дрвја на патиштата, а некои области останаа без телефонски сигнал.

Нема електрична енергија во областа Бјелашница и Игман во близина на Сараево, а прекини во снабдувањето со електрична енергија се пријавени и во општините во централниот дел на земјата како што се Вареш, Олов, Завидовиќи и Маглај и Жепче, како и во Херцеговина во областа Коњиц.