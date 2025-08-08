 Skip to main content
08.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 8 август 2025
Неделник

УЈП од електронски аукции во државниот буџет инкасирала 314 230 евра

Економија

08.08.2025

Управата за јавни приходи (УЈП) информира дека за период 01.01 до 31.07.2025 година, преку спроведување електронски аукции на движни и недвижни предмети, успешно се наплатија даночни долгови од физички и правни лица. По тој основ, во државниот буџет се инкасирани вкупно 19 419 411 денари (приближно 314 230 евра). Преку е-аукција за период 01.01.2025 година, а заклучно со е – аукцијата во јули продаден е недвижен имот со вкупна површина од 302 м² и тоа: – стан од 72 м² (Охрид) – деловен простор од 111 м² (Струмица) – земјиште од 103 м² (Прилеп) – просторија на мезанин од 17 м² (Скопје).

Според УЈП, вкупната постигната продажна вредност на недвижниот имот изнесува 13 289 807 денари (215 045 евра).

За периодот 01.01 до 31.07.2025 година на одделни месечни аукции беа продадени и 26 движни предмети, меѓу кои патнички и товарни моторни возила, како и 10 машини за шиење и кроење. Вкупната вредност на овие предмети изнесува 6 129 604 денари (99 177 евра). Од постигнатата цена на аукција, прво се наплаќаат трошоците за постапката, потоа каматата, а на крај главниот долг на даночниот обврзник. Поради неплатени даночни обврски, а по две неуспешни аукции, за период 01.01 до 31.07 годинава државата се стекна со следниот недвижен имот; – деловна просторија од 21 м² (Прилеп) – земјоделско земјиште од 13.333,92 м² (Кавадарци) – деловен простор од 259 м² и викендица од 91 м² (Струмица) – два стана од по 93 м² (Битола) Проценетата вредност на стекнатиот имот изнесува 33.176.370 денари (536.794 евра). Државата се стекнува со имот од неплатени даночни обврски кога имотот нема да се продаде на две е – аукции. Во таков случај долгот на должникот се отпишува за 50 отсто од проценетата вредност на имотот кој преминува во државна сопственост, наведува УЈП.

Согласно законските овластувања, УЈП спроведува електронски аукции (е-аукции) како дел од постапките за присилна наплата на даночни долгови. Оваа мерка се применува во случаи кога даночните обврзници не ги подмируваат своите обврски доброволно и откако ќе бидат исцрпени другите, поекономични методи за наплата. Е-аукциите претставуваат продолжение на законската постапка за обезбедување и заплена на имот на должниците. Целта е обезбедување ефикасна наплата на јавните приходи и правична наплата на долговите кон државата, со што се гарантира фер третман на сите даночни обврзници и се штити државниот буџет.

УЈП преку своите служби за присилна наплата и даночните извршители ги спроведува овие постапки транспарентно, преку јавна веб платформа.

Апелираме до сите граѓани и правни субјекти навремено да ги исполнуваат своите даночни обврски. Неплаќањето данок навреме предизвикува сериозни финансиски и правни последици. Се акумулираат камати и казни, се покренуваат постапки за присилна наплата, а во крајна инстанца може да дојде до одземање на личен или деловен имот. Исполнувањето на даночните обврски не е само законска обврска – тоа е чин на одговорност кон себе и кон заедницата. Со навремено плаќање, граѓаните и компаниите придонесуваат кон стабилна економија, функционални институции и повеќе средства за проекти кои нудат поквалитетни услови за живот за сите. Даночната обврска е законска должност. Неплаќањето не е избор – тоа носи последици, подвлекува УЈП.

Поврзани вести

Економија  | 06.08.2025
Контрола на УЈП за фискализацијата, неправилности кај 30 отсто од субјектите, четири затворени
Економија  | 04.08.2025
Во јули раст на наплатата по основ на даноци и социјални придонеси
Економија  | 29.07.2025
УЈП: Загрижувачка состојба во исполнување на ДДВ обврските