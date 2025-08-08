Скопјанец е тешко повреден откако удрил во жардињера на раскрсница

Скопјанец е тешко повреден откако удрил во жардињера на скопска раскрсница.

– На 07.08.2025 околу 06:10 часот во СВР Скопје било пријавено дека на крстосница од бул.„Крсте Мисирков“ и бул.„Гоце Делчев“ во Скопје, патничко возило „рено“ со скопски регистарски ознаки, управувано од Ф.Х.(32) од Скопје, удрило во бетонска жардињера. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот, констатирани во Градска општа болница „Св.Наум Охридски“ во Скопје.

Извршен бил увид од увидна екипа на СВР Скопје.