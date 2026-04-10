Николоски: Имаме најниски цени на горивата во регионот

Freepik

Го намаливме ДДВ-то најмногу во целиот регион, а потоа интервениравме и со акцизата што позитивно влијаеше имајќи предвид дека целокупната инфлација во март оваа година споредена со март минатата година е само 0,7 %. Има одредени шпекулативни однесувања на пазарот со цените и во вторник на редовната седница на Влада ќе ги гледаме извештаите на Министертвото за економија и на таа основа ќе преземеме мерки, истакна вицепремиерот Александар Николоски во емисијата “Само Интервју” на Тв Канал 5.

Она што огледаме e одредени шпекулативни однесувања, затоа што никој не може да ме убеди дека наеднаш цените растат од ден за ден. Имавме такви, на пример во битуменот. Тоа е најкарактеристично каде што битуменот порасна скоро за 100% само за еден месец. И затоа го задолживме Министерството за економија заедно со Државниот пазарен инспекторат да направат споредба на цени и квантитативно да ги споредат и во вторник на редовната седница на Влада ќе ги гледаме извештаите и на таа основа ќе преземеме мерки. Може ќе треба да одиме покрај со оваа политика на олеснувања и со рестриктивна политика односно оние кои што ја злоупотребуваат ситуацијата да бидат казнети – истакна вицепремиерот Николоски.

Тој ги спореди цените на горивата во регионот и додаде дека Македонија има најниски цени на горивата по интервенциите на Владата.