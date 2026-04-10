 Skip to main content
Република Најнови вести
Петок, 10 април 2026
Неделник

Николоски: Од септември Скопје ќе ја добие првата делница од Градскиот воз

Скопје

Од септември Скопје ќе ја добие првата делница од Градскиот воз од Зелениково до транспортниот центар, како и првите 30 нови автобуси доколку успешно заврши јавната набавка по Велигденските празници, истакна во вчерашното гостување во “Само Интервју”, заменик претседателот на Владата и министер за транспорт, Александар Николоски.

Тендерот за набавка на нови автобуси траеше до понеделникот, согласно закон мораме да почекаме дали нешто ќе стигне по пошта и веднаш по завршување на Велигденските празници ќе влеземе во евалуација. Согласно закон она што можам да го кажам до овој момент, е дека имаме 4 понуди – рече Николоски.

Според предвидените услови во тендерската постапка, доколку се избере најповолна понуда, првите 30 нови автобуси треба да пристигнат во септември. Тендерот предвидува набавка на вкупно 150 електрични автобуси, од кои 100 за главниот град, а останатите за општините.

Поврзани вести

Економија  | 10.04.2026
Одлично се одвиваат подготовките за почеток на изградба на брзата пруга преку Договорот за партнерство со Обединетото Кралство
Економија  | 10.04.2026
Николоски: Подготвителните активности за реализација на проектот брза пруга се со одлична динамика 
Македонија  | 09.04.2026
Николоски: Македонија води достоинствена политика за влез во ЕУ и не се понижуваме, во реализација на Планот за раст сме во врвот