Николоски: Ако не се краде, има пари – Буџетот е во одлична кондиција

Вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски во гостувањето во поткастот на Курир одговарајќи на прашање во врска со состојбата на државниот буџет истакна дека ако не се краде, има пари.

-Чесно настапивме, нема корупција, нема криминал. Во такви услови пари се наоѓаат. Прво се подготвени меѓународните кредитори, или инвеститори да вложат пари кога гледаат дека има транспарентен процес, вели Николоски.

Вицепремиерот нагласи дека буџетот е во одлична кондиција.