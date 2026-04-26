26.04.2026
Формула 1 доаѓа блиску до Македонија

 Турската патека „Истанбул Парк Сиркуит“ ќе се врати во календарот на Формула 1 од 2027 година најмалку до 2032, соопшти денеска турското претседателство.

Патеката на азиската страна од најнаселениот град во Турција е популарна кај возачите и навивачите, но последен пат беше домаќин на трка во 2021 година како замена за време на пандемијата на Ковид 19.

Истанбул парк, исто така, беше домаќин на Гран При трки помеѓу 2005 и 2011 година, како и во 2020 година. Таа година, Луис Хамилтон ја обезбеди својата седма титула светски шампион во Истанбул, израмнувајќи го рекордот на Германецот Михаел Шумахер.

