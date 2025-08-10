 Skip to main content
10.08.2025
Република Најнови вести
Недела, 10 август 2025
Неделник

Вучиќ најави дека ќе ги ограничи маржите за да се намалат цените во Србија

Балкан

10.08.2025

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, најави дека за неколку дена ќе биде претставена нова програма за помош на граѓаните во рамки на економските мерки, меѓу кои ќе биде ограничувањето на трговските маржи со цел намалување на цените на прехранбените производи.

Верувам дека резултатот ќе биде целосно намалување на цените, но не за еден производ, туку за илјадници производи, групи производи. Ќе имаме десетици групи производи. Маржата мора да биде помала и очекувам дека цените во Србија ќе се намалат за повеќе од 15-20 проценти. Пред се, зборувам за прехранбениот сектор, односно од житарки, леб, масло, брашно, се друго што е потребно, односно она што е најпотребно за секојдневниот живот, до безалкохолни пијалоци, така што сето ова ќе падне на 20 проценти и верувајте ми, ќе успееме“, изјави Вучиќ на ТВ Пинк.

Тој додаде дека цените во Србија се на ниво од 95 проценти од просечните цени во Европската Унија.

Вучиќ тврди дека некои синџири на снабдување влегле со маржа од 18 проценти, како што е германски Лидл, а потоа ги зголемиле тие маржи речиси двојно. Како што рече српскиот претседател, без разлика дали на малопродажните синџири им се допаѓа или не, ќе се работи на многу полиња за да им се овозможи на луѓето полесно да ја преживеат есента.

Ги зедовме моделите на Унгарија, Романија и Македонија, разгледавме се што направија во претходниот период, за да видиме како да ги намалиме цените“, порача Вучиќ.

Тој, исто така, најави измени во законот за трговија.

Поврзани вести

Кошарка  | 10.08.2025
Српските кошаркари остварија рекордна победа против Кипар
Кошарка  | 09.08.2025
Новиот селектор на Германија: Србија е прв фаворит за златниот медал на Евробаскетот
Балкан  | 08.08.2025
Вучиќ изјави дека ќе бидат распишани вонредни избори