 Skip to main content
28.10.2025
Република Најнови вести
Вторник, 28 октомври 2025
Неделник

Во Словенија поставен споменик за мигрантите загинати на Балканската рута, а се погребани во неименувани гробови

Балкан

28.10.2025

На малите гробишта во селото Војна Вас во Југоисточна Словенија, подигнат е споменик во чест на мигрантите кои ги загубиле животите обидувајќи се да преминат во Словенија и кои најчесто биле погребувани во необележани гробови, јави денеска словенечкиот информативен сајт „Словенија тајмс“.

Ова е прва ваква иницијатива во земјата, а потекнува од работната група „Премин“, составена од истражувачи, новинари, уметници и активисти кои се залагаат за хумани гранични политики.

Групата посочува дека бројот на луѓе кои ги губат животите на европските граници расте, при што многумина се погребани во гробови обележани само со „Н.Н.“ (непознато лице). Нема официјални податоци за тоа колку лица загинале во Словенија.

Идејата за паметникот е на Нада Шимунич, жителка на блиското село Вуковци, кое се наоѓа на реката Купа на границата меѓу Словенија и Хрватска. Реката често ја преминуваат мигранти бидејќи не е многу длабока или широка, но и покрај тоа може да биде доста опасна, поради што многу мигранти се удавиле таму низ годините.

Посетувајќи ги гробиштата минатата година, таа забележала запустени гробови со натпис „Н.Н.“ и, како што самата наведува, сфатила дека „тоа не се непознати луѓе – тие се татковци, синови, ќерки, мајки, браќа, внуци“. 

Камениот споменик, тежок три тона, е изработен од скулпторот Томаж Фурлан и е обликуван како мост, изграден од камења земени од реката Купа.

На церемонијата на отворање на паметникот на 23 октомври, Уршула Чеброн од Универзитетот во Љубљана ги прочита имињата на 50 лица кои загинале на границите на Словенија, а Мухамед Хазрати од Авганистан и Дезмонд Нана од Камерун го споделија своето лично искуство.

Словенија се наоѓа на Балканската миграциска рута, една од главните рути кон Европа за мигрантите и бегалците од Блискиот Исток и Африка.

Нелегалните преминувања на границата се нагло намалени во споредба со пикот за време на миграциската криза во 2015 година. Словенечката полиција обработила 19.471 случај на нелегално преминување во првите девет месеци од годинава, што е помалку од половина од бројот пред една година.  

Поврзани вести

Свет  | 27.10.2025
Четворица загинати во несреќа со чамец со мигранти во близина на грчкиот остров Лезбос
Македонија  | 24.10.2025
Николоски ги демaнтира шпекулациите: Во Македонија нема да се градат мигрантски кампови
Свет  | 22.10.2025
Најмалку 40 мигранти загинаа во бродолом во близина на Тунис
﻿