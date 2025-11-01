Во Албанија утре ден на национална жалост поради смртта на Фатос Нано

ФБ на Нано

Албанската влада го прогласи 2 ноември за ден на национална жалост во чест на поранешниот премиер и основач на Социјалистичката партија, Фатос Нано, кој почина вчера на 73-годишна возраст.

Во знак на почит кон неговата личност, јавни и државни почести ќе се одржат утре во Конгресната палата во Тирана од 8:30 до 11:45 часот, а погребната церемонија е во 12:05 часот.

За време на денот на жалост, националните знамиња ќе бидат спуштени на половина копје, пред сите јавни и државни институции. Во 12 часот сите активности ќе бидат прекинати, а низ целата земја ќе се оддаде почит со минута молчење.

Поранешниот албански премиер и историски лидер на Социјалистичката партија, Фатос Нано, почина вчера во приватна болница во главниот град каде беше хоспитализиран во сериозна состојба.

Нано беше во болница од 8 октомври поради хронични респираторни проблеми. Доживеа срцев удар, а потоа и клиничка мозочна смрт. Неговата здравствена состојба се влошуваше со денови и не се подобри. На 16 септември Нано го прослави својот 73-ти роденден.