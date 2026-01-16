Унгарски МОЛ пред купување на НИС

Министерката за рударство и енергетика, Дубравка Ѓедовиќ Хандановиќ, по средбата во Белград со министерот за надворешни работи и трговија на Унгарија, Петер Сијарто, изјави дека целта е до крајот на неделата да се завршат разговорите меѓу руските сопственици во НИС, и МОЛ и некои други заинтересирани партнери, и да се „потпише обврзувачки договор“.

Ѓедовиќ Хандановиќ изјави дека се очекува рафинеријата во Панчево да почне со работа пред крајот на неделата, бидејќи нафта за преработка е испорачана во текот на оваа недела.

„Се уште има работа што треба да се направи и денеска разговаравме за преговорите меѓу руските сопственици, унгарската компанија МОЛ, некои други можни партнери, а целта е до крајот на неделата да се завршат разговорите и да се потпише обврзувачки договор за пренос на сопственост, односно за излез на руските акционери и откуп на новите сопственици“, рече Ѓедовиќ Хандановиќ.

Таа додаде дека потоа, до американската администрација ќе биде испратено барање за продолжување на лиценцата и потсети дека американската администрација дала рок до 24 март за завршување на преговорите.

Ѓедовиќ Хандановиќ истакна дека Сијарто потврдил дека МОЛ нема намера да ја затвори рафинеријата во Србија, додавајќи дека пазарот во Србија е привлечен.

„Исто така, сакаме да преговараме со сите заинтересирани страни, за да го зголемиме уделот што Република Србија го има во НИС, и се согласивме дека во принцип, нема апсолутно никакви намери за затворање на рафинеријата, која работи многу добро“, додаде таа. Таа истакна дека Србија е заинтересирана да го зголеми својот удел во сопственоста.

Министерката рече дека таа и нејзиниот унгарски колега разговарале за меѓудржавниот договор меѓу Србија и Унгарија, како и за основните принципи и принципи на тој договор, што ќе создаде предуслови за континуирана соработка во енергетскиот сектор.

Петер Сијарто по средбата истакна дека потврдил дека без Унгарија нема енергетска безбедност во Србија и обратно и ѝ се заблагодари на Србија што е сигурен партнер.

„Во наредните денови може да се очекува првиот значаен чекор во преговорите меѓу сегашниот мнозински сопственик на Гаспромњефт и МОЛ. Унгарската влада ја поддржува намерата на МОЛ да откупи акции во НИС, бидејќи тоа би обезбедило огромен чекор напред во однос на безбедноста на снабдувањето на Централна Европа со еден од важните извори на енергија“, рече тој.

Тој ги нарече информациите за намерата на МОЛ да ја затвори рафинеријата во Панчево лажни вести.

Сијарто не откри за кој точен процент на акции е заинтересиран МОЛ. зш/сд/