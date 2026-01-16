 Skip to main content
16.01.2026
Република Најнови вести
Петок, 16 јануари 2026
Неделник

Силна експлозија во центарот на Утрехт, урнати неколку згради, има повредени и исчезнати

Свет

16.01.2026

Силна експлозија проследена со огромен пожар предизвика вистински хаос во центарот на Утрехт, еден од најголемите градови во Холандија. Според првичните информации, во несреќата која се случи во четвртокот попладне, неколку згради буквално се урнале, а четири лица со тешки повреди се итно пренесени во болница.

Градоначалничката Шерон Дијксма изрази сериозна загриженост дека бројот на жртвите може да биде поголем, бидејќи сè уште не се знае дали има заробени луѓе под урнатините. Пожарникарите со часови не можеа да влезат во објектот поради небезбедната структура и пламените јазици кои сè уште беснеат.

Не сме сигурни дали под урнатините има преживеани. Полицијата работи деноноќно на истрагата“, изјави Дијксма за локалните медиуми.

Поврзани вести

Свет  | 01.01.2026
Експлозија одзеде најмалку 10 животи во швајцарскиот скијачки центар Кран Монтана
Балкан  | 25.12.2025
Силна експлозија пред филијала на банка во Солун
Балкан  | 25.12.2025
Експлозија пред банка го дигна Солун на нозе
﻿