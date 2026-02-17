Уапсена поранешна црногорска министерка за незаконска смена на директори

Црногорската полиција синоќа ја уапси тамошната поранешната министерка за образование Весна Братиќ поради сомнение за злоупотреба на положбата во периодот од 2020 до 2023 година.

Братиќ се сомничи за незаконска смена на 140 директори на основни и средни училишта, со образложение дека не формирале училишни одбори.

Судот утврдил дека смените биле незаконски, по што државата на сменетите директори им исплатила 280 илјади евра отштета.

На министерката и е одреден 72-часовен притвор поради опасност од влијание врз сведоци