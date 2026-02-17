 Skip to main content
17.02.2026
Република Најнови вести
Вторник, 17 февруари 2026
Неделник

Силен земјотрес од 4,5 степени ја погоди Грција среде ноќ

Балкан

17.02.2026

Силен земјотрес со магнитуда од 4,5 степени според Рихтеровата скала ја вознемири Грција синоќа, само три минути пред полноќ. Според Европско-медитеранскиот сеизмолошки центар (EMSC), епицентарот бил лоциран во областа на Пелопонез, поточно северно од градот Триполи.

Потресот бил почувствуван на пошироко подрачје, а длабочината од 28,6 километри придонела за специфичното ширење на сеизмичките бранови низ овој дел од земјата. Иако земјотресот предизвика паника меѓу локалното население, првичните информации се смирувачки.

„Во моментов нема извештаи за материјална штета или повредени. Надлежните служби остануваат на терен и будно ја следат ситуацијата“, соопштуваат грчките власти.

