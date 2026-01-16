Радев: Одиме на избори

Принтскрин од видео

Претседателот на Бугарија, Румен Радев, откако Алијанса за права и слободи (АПС) веднаш го врати мандатот за формирање влада откако му беше врачен, изјави – Одиме на избори.

Не беше случајно што избрав да го предадам третиот мандат на вашата пратеничка група, наведе Радев, додавајќи дека АПС била подложена на брутален притисок од членовите и симпатизерите на партијата биле подложени на притисок, разни форми на влијание, неприфатливи за владеењето на правото.

Радев посочи дека го предава мандатот на АПС како симбол на национално единство и против секој обид на себични политичари да поттикнат меѓуетнички тензии, за кои нема основа во Бугарија и кои им служат само на нивните теснопартиски и, пред сè, лични интереси.

Лидерот на АПС, Хајри Садков веднаш го вративме мандатот за формирање влада. Тој истакна дека Парламентот е генетската модификација, која не може да произведе ништо позитивно.

Според него важно е во каква ситуација се наоѓа земјата. Тој истакна дека нивната одговорност кон институцијата, државноста и демократијата е превисока за да си дозволат едноставно да прават експерименти.