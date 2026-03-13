Ова е оружјето на Мило Ѓукановиќ, како за мала војска

Поранешниот претседател на Црна Гора, Мило Ѓукановиќ, е вооружен до заби – на негово име се регистрирани 12 оружја, а важноста на дозволите за оружје за две истече во 1996 година. Пиштолот „ruger LCR 38 special +P“, кој го добил на 2 септември 2020 година, од тогашниот директор на Управата за разузнавање и безбедност на Војската на Црна Гора, Миљан Перовиќ, го пријавил на властите дури во јануари 2025 година.

Со проверка на електронската евиденција „Оружје“ на Министерството за внатрешни работи, утврдено е дека лицето за кое сте изразиле интерес е регистрирано како сопственик на 12 оружја за кои се издадени документи за оружје, односно потврди за оружје за поседување оружје и потврди за оружје за поседување и носење оружје.

За две оружја, важноста на сертификатите за оружје истекла во 1996 година, додека за 10 огнено оружје споменатото лице има важечки сертификати за оружје – одговори Министерството за внатрешни работи на „Вијести, на прашањето – дали Мило Ѓукановиќ е регистриран во регистрите на Министерството.