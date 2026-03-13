Meрц: Германија не е дел од оваа војна во Иран и ние не сакаме да учествуваме во неа

Германскиот канцелар Фридрих Мерц изјави за време на посетата на Норвешка дека неговата земја не учествува во војната со Иран, објавија британските медиуми.

„Германија не е дел од оваа војна во Иран и ние не сакаме да учествуваме во неа“, рече Мерц.

Запрашан за стратешки важниот Ормуски Теснец, канцеларот рече дека нема причина да се разгледува обезбедувањето воена заштита на морските патишта.

Мерц додаде дека Берлин дознал за одлуката на САД да ги укине нафтените санкции против Русија дури утрово откако Вашингтон издаде дозвола за купување санкционирана руска нафта и нафтени производи блокирани на море.

Норвешкиот премиер Јонас Гар Сторе, од своја страна, изјави дека енергетските санкции против Русија не треба да се ублажуваат