Македонец приведен во Врање – продавал електронски цигари без дозвола

Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Припадници на МВР на Србија по наредба на Основното јавно обвинителство во Врање, привеле жител на Македонија, бидејќи во неговото возило пронашле електронски цигари „вејп“ без придружни дозволи, во вредност од 1,3 милиони динари.

Лицето е осомничено за сторено кривично дело нелегална продажба на акцизни стоки, соопшти МВР на Србија.

Во Прешево, полициски службеници пронашле вкупно 1.303 парчиња електронски цигари „вејп“ од различни марки во багажниот простор на патничкото моторно возило управувано од осомничениот Х.К. (31), кое го превезувал без придружни дозволи и одобренија издадени од надлежните органи на Србија.