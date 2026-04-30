Грција ќе се обиде да го изменаџира притисокот од големиот број туристи на граница, не кажуваат дали ќе се супсендира ЕЕС летово

Регулативата ЕЕС им дава различни алатки и можности на земјите-членки за справување со евентуални притисоци на граничните премини, а Грција ќе ја оценува состојбата и ќе ги презема соодветните мерки и за да го опслужува зголемениот број патници и да е во согласност со регулативата, објасни портпаролот на грчката Влада Павлос Маринакис на денешниот редовен брифинг со новинарите одговарајќи на прашањето на дописничката на МИА од Атина, во однос на тоа дали постои размислување во Владата за евентуално одложување на имплементацијата и за државјани од балканските земји, како што беше случај со британските туристи.

Целосната имплементација на системот со биометриска контрола на патниците, создаде проблеми и редици и на граничниот премин Евзони-Богородица за влез во Грција, а пред две седмици реагираа и од Унијата на полицајци од Килкис, кои преку соопштение рекоа дека е „срамно и неприфатливо она што се случува на граничните премини поради ЕЕС системот“.

Портпаролот на грчката Влада денеска рече дека според надлежните служби на полицијата „системот за влез и излез се имплементира од 12 октомври 2025 година на сите гранични пунктови во земјата, вкупно 99“.

Функционирањето на конкретниот систем создаде разни предизвици во сите земји-членки на Европската Унија како и во нашата земја што се должат на различни причини, како на пример објектната инфраструктура, доволен број вработени. Регулативата ЕЕС (Entry/Exit system) им дава различни алатки и можности на земјите-членки за справување со евентуалните зголемени притисоци на граничните премини. Во истиот контекст, Грција ќе ја оценува состојбата на поединечните гранични пунктови за влез и излез и ќе ја преземе соодветната мерка предвидена од горенаведената регулатива со цел од една страна да се опслужува зголемениот број патници, а од друга страна да сме усогласени со правилата и барањата на регулативата – објасни Маринакис.

Пред десет дена од грчката полиција соопштија дека „Грција успешно го започна целосното функционирање на Системот за влез-излез (Entry-Exit System), со регистрација на државјани на трети земји“.

Грција ги презема сите неопходни мерки за управување со зголемениот патнички сообраќај на граничните премини, во рамките на Регулативата (ЕУ) 2017/2226, соопштија од грчката полиција на 20 април.

Минатата седмица туристичката комора при Сојузот на стопанските комори на Македонија (ССКМ) официјално упати барање до Министерството за туризам на Република Грција за привремено одложување на примената на новиот Entry/Exit System (ЕЕС) на граничните премини за македонските државјани во периодот од 1 јуни до 1 септември 2026 година, а ослободување од ЕЕС-проверки при патување во Грција во текот на летните одмори побара и Националното здружение на туристичките агенции на Србија (ЈУТА).

Извор: МИА