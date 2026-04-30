За 1 Мај бесплатен паркинг во Центар

По повод претстојниот државен празник „Ден на трудот“ ,од „Паркинзи на општина Центар“ известуваат дека утре (петок) паркиралиштата со кои стопанисува јавното претпријатие ќе бидат без наплата за сите граѓани.

Исклучок од ова се затворените паркиралишта со автоматска наплата „Дилајла“, „Трготекстил“ и „Палома Бјанка“ каде што наплатата ќе се одвива согласно редовниот режим.