Хамнеи: Персискиот Залив ќе има „светла иднина“ без присуство на САД

30.04.2026

Персискиот Залив ќе има „светла иднина“ без присуство на САД, изјави врховниот лидер на Иран, ајатолахот Моџтаба Хамнеи, во писмено обраќање денеска, јави иранската државна телевизија.

Ново поглавје во историјата почна да се пишува за Заливот и Ормуската Теснина откако САД и Израел ја започнаа својата војна со Иран на 28 февруари оваа година, рече ајатолахот.

Хамнеи рече дека Техеран ќе ја обезбеди безбедноста на регионот на Персискиот Залив и ќе ги елиминира „злоупотребите на водниот пат од страна на непријателот“.

Врховниот лидер додаде дека новото управување со Ормуската Теснина ќе донесе мир, напредок и економски придобивки за сите земји од Заливот.

Поврзани вести

Свет  | 23.03.2026
Иран се заканува со минирање на Персискиот Залив
Свет  | 22.03.2026
Новинар од Оман: Трамп издаде ултиматум до земјите од Заливот да платат за војната против Иран
Свет  | 02.03.2026
Осигурителните компании ги откажуваат полисите за бродовите во Перискиот Залив и Ормутскиот Теснец