Иран се заканува со минирање на Персискиот Залив

Иранскиот совет за одбрана се закани дека ќе постави морски мини и ќе го блокира целиот Персиски Залив доколку брегот или островите на Иран бидат нападнати.

Секој обид на непријателот да го нападне брегот или островите на Иран природно, и во согласност со нормалната воена пракса, ќе доведе до минирање на сите пристапни патишта и комуникациски линии во Персискиот Залив и по должината на брегот со разни видови морски мини, вклучително и пловечки мини што можат да се лансираат од брегот, се вели во соопштението.

Во тој случај, целиот Персиски Залив практично би се нашол во ситуација слична на Ормуската Теснина долго време. Овој пат, по должината на Ормуската Теснина, целиот Персиски Залив практично би бил блокиран, а одговорноста за ова ќе ја сноси страната што се заканува, се додава во соопштението.

Иран им дозволи на некои пријателски земји, вклучувајќи ги Кина, Индија и Пакистан, безбедно да поминат низ теснецот, но практично го затвори за други со напаѓање на бродови.

Според медиумските извештаи, САД разгледуваат планови за заземање или блокирање на стратешки важниот ирански остров Харг за да извршат притисок врз Техеран да го отвори клучниот воден пат, што би претставувало голема ескалација во американско-израелската војна против Иран.(МИА)