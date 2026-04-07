Грчката влада воведе двомесечна субвенција за гориво поради зголемените трошоци поврзани со војната

Грчката влада воведе субвенција за трошоците за гориво како одговор на зголемените цени на енергијата како резултат на војната во Иран, јави ДПА.

Домаќинствата со ниски и средни приходи имаат право на поддршка. Граѓаните кои ги исполнуваат условите можат до крајот на април да поднесат апликации за она што се нарекува „картичка за гориво“, соопштија денеска грчките власти.

Апликациите се поднесуваат онлајн преку државен портал со користење на личните податоци за пристап на даночната управа. Плаќањето се врши или преку дигитална дебитна картичка или со трансфер на банкарска сметка.

Износот на субвенцијата е поделен според типот на возило и регионот: за автомобили е 50 евра на копното и 60 евра во островските региони, а за мотоцикли 30 и 35 евра. Шемата се однесува на месеците април и мај.

Конзервативната влада изјави дека ќе разгледа дополнителни мерки доколку ситуацијата дополнително се влоши, во зависност од понатамошниот развој на настаните на Блискиот Исток, пренесе германската агенција.(МИА)