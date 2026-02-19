Исплатени субвенции на речиси 10.000 овоштари

Freepik

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) соопшти дека се исплатени 338.468.141 денар на 9.567 овоштари.

Како што информираат од министерството, исплатата е реализирана во согласност со Мерката 1.6 – директни плаќања од обработлива површина за одржување постојни овошни насади, со што се обезбедува континуирана поддршка за одржување и унапредување на овоштарското производство.