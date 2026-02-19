Светската шампионка во скијачко планинарење стигна и до олимписко злато

Facebook / Marianne Fatton

Светската шампионка во една од новите олимписки дисциплини – скијачко планинарење, Мариане Фатон од Швајцарија го освои првото место и златниот медал на Зимските олимписки игри во Милано – Кортина.

Таа постигна време од 2:59.77 минути и беше единствената натпреварувачка со резултат под три минути. Натпреварувањето се одржа во лоши временски услови со многу нов снег.

Среброто и припадна на Французинката Емили Хароп, а бронзата на Ана Алонсо Родригез од Шпанија.

Ова за Швајцарија беше 13 медал на Игрите, од кои шест се златни.