19.02.2026
Четврток, 19 февруари 2026
Светската шампионка во скијачко планинарење стигна и до олимписко злато

Останати спортови

19.02.2026

Facebook / Marianne Fatton

Светската шампионка во една од новите олимписки дисциплини – скијачко планинарење, Мариане Фатон од Швајцарија го освои првото место и златниот медал на Зимските олимписки игри во Милано – Кортина.

Таа постигна време од 2:59.77 минути и беше единствената натпреварувачка со резултат под три минути. Натпреварувањето се одржа во лоши временски услови со многу нов снег. 

Среброто и припадна на Французинката Емили Хароп, а бронзата на Ана Алонсо Родригез од Шпанија.

Ова за Швајцарија беше 13 медал на Игрите, од кои шест се златни.

