Бесарт Ибраими: Подготвени сме да го дадеме најдоброто од себе

Македонскиот фудбалски првак Шкендија вечерва од 21 часот го игра првиот дуел од 1/16 финалето на Конференциската лига на УЕФА против турскиот тим Самсунспор.
Атмосферата е одлична, но она што е поважно подготвени сме за предизвикот. Очекуваме поддршка од трибините. Нашиот сон веќе е исполнет, но секој човек сака повеќе. Ние сме подготвени да го дадеме најдоброто од себе“, изјави капитенот на Шкендија Тетово Бесарт Ибраими.
Натпреварот се игра на Националната Арена „Тодор Проески“ со почеток во 21 часот.