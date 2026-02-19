 Skip to main content
19.02.2026
Република Најнови вести
Четврток, 19 февруари 2026
Неделник

Бесарт Ибраими: Подготвени сме да го дадеме најдоброто од себе

Фудбал

19.02.2026

Македонскиот фудбалски првак Шкендија вечерва од 21 часот го игра првиот дуел од 1/16 финалето на Конференциската лига на УЕФА против турскиот тим Самсунспор.

Атмосферата е одлична, но она што е поважно подготвени сме за предизвикот. Очекуваме поддршка од трибините. Нашиот сон веќе е исполнет, но секој човек сака повеќе. Ние сме подготвени да го дадеме најдоброто од себе“, изјави капитенот на Шкендија Тетово Бесарт Ибраими.

Шкендија утре игра за историја

Натпреварот се игра на Националната Арена „Тодор Проески“ со почеток во 21 часот.

