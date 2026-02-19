Бесарт Ибраими: Подготвени сме да го дадеме најдоброто од себе

Македонскиот фудбалски првак Шкендија вечерва од 21 часот го игра првиот дуел од 1/16 финалето на Конференциската лига на УЕФА против турскиот тим Самсунспор.

Атмосферата е одлична, но она што е поважно подготвени сме за предизвикот. Очекуваме поддршка од трибините. Нашиот сон веќе е исполнет, но секој човек сака повеќе. Ние сме подготвени да го дадеме најдоброто од себе“, изјави капитенот на Шкендија Тетово Бесарт Ибраими.