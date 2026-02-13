Исплатени се речиси половина милијарда денари кон 12.458 лозари

Во пресрет на празникот Св. Трифун, заштитникот на лозарите, реализирани се средства во износ од 481.127.667 денари кон 12.458 корисници, соопшти денеска Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Средствата се исплатени по Мерката 1.8 – Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за одржување постојни лозови насади.