 Skip to main content
13.02.2026
Република Најнови вести
Петок, 13 февруари 2026
Неделник

Исплатени се речиси половина милијарда денари кон 12.458 лозари

Македонија

13.02.2026

 Во пресрет на празникот Св. Трифун, заштитникот на лозарите, реализирани се средства во износ од 481.127.667 денари кон 12.458 корисници, соопшти денеска Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Средствата се исплатени по Мерката 1.8 – Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за одржување постојни лозови насади.

– Се потврдуваат посветеноста и приоритетите на институциите во развојот на оваа земјоделска гранка. Продолжуваме со реализација на мерки и политики насочени кон одржливост и унапредување на земјоделското производство – се вели во соопштението.

Поврзани вести

Економија  | 05.12.2025
Објавен е списокот на домаќинства кои ќе добијат субвенција за електрична енергија
Балкан  | 27.10.2025
Десет лица притворени во Грција за скандалот со европските земјоделски субвенции
Скопје  | 06.09.2025
Презентиран проект за субвенционирање 200 електрични возила за таксисти
﻿