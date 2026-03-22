Оваа година ќе имаме поуспешна берба на грозје, се работи на системите за наводнување

Годинава ќе имаме поуспешна берба на грозје, работиме на системите за наводнување, порача министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски при посета на општина Неготино во рамките на кампањата „Гласот што го слушаме – македонско најдобро“, каде оствари средба со земјоделците и лозарите од овој регион.

Општина Неготино, заедно со Демир Капија, има над 3.850 регистрирани земјоделски стопанства во Регистарот, а располага со повеќе од 8.000 хектари обработлива земјоделска површина. Најголем дел од производството е насочено кон лозарството, по што овој регион е препознатлив“, истакна Трипуновски.

Трипуновски додаде дека целта на посетата е директна комуникација со земјоделците, како и презентирање на актуелните политики на Министерството и истакна дека ваквите средби се клучни за креирање на идните политки во агросекторот.

Се наоѓаме во делот на Тиквешијата, регион што е познат по квалитетот на македонското грозје. Регион каде што се произведува македонско квалитетно вино, кое е барано надвор од нашите граници“, посочи Трипуновски.

Тој нагласи дека минатата година беше успешна, имаше берба со над 120 милиони килограми македонско грозје. Оваа година, како што кажа, очекува да биде уште поуспешна затоа што се работи на системите за наводнување, за да има навремена количина на вода, системите се санираат за да бидат во полна функција.