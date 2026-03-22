 Skip to main content
Република Најнови вести
Неделник

УХМР ќе го одбележи Светскиот ден на водите

Македонија

Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР), како рамноправен партнер на Светската метеоролошка организација (СМО) во борбата за справување со глобалните климатски промени и опасните временски појави, со скромни работни настани ќе го одбележи 22 Март – Светскиот ден на водите, насловен како „Вода и род“, со слоган „Каде што тече водата, расте еднаквоста“.

Како што информираат од УХМР, целта е да се прикаже клучната врска помеѓу водата, жените и родовата еднаквост, односно фактот дека кризата со вода непропорционално ги погодува жените и девојчињата.

Светската метеоролошка организација, како наследник на Меѓународната метеоролошка организација, формирана во 1873 година, ја има својата основна мисија да ги поддржи земјите на светот во обез

Се нагласува потребата тие да имаат еднаква улога во управувањето со водните ресурси, како и во лидерството и донесувањето одлуки“, велат од УХМР.

Светскиот ден на водите секоја година се одбележува во над 190 земји-членки на Светската метеоролошка организација. 

﻿