 Skip to main content
15.02.2026
Република Најнови вести
Недела, 15 февруари 2026
Неделник

УХМР најавува ново заладување

Сервиси

15.02.2026

Управата за хидрометеоролоши работи (УХМР) најави дека утре кон крајот на денот, во текот на ноќта и во вторник ќе има заладување со нови пообилни врнежи кои на планините и на повисоките места ќе бидат од снег.

На планините ќе се зголеми висината на снежната покривка, а нова се очекува да се формира и во некои од повисоките места. Потоа во следните два дена ќе се задржи претежно стабилно време, а во петок повторно ќе има пообилни врнежи од дожд и снег.

Како што најави претходно УХМР, на планините во северните делови денеска врнежите од дожд ќе преминуваат во снег, а попладне ќе дува ветер од северен правец.

Максималната температура ќе биде во интервал од 10 до 17 степени. Утре минимална температура од -1 до 4 степени, а максимална од 4 до 13. Најниска утринска температура се прогнозира за во четврток, од -1 до -8 степени.

Поврзани вести

Сервиси  | 08.02.2026
Од утре повторно влажен бран во Македонија
Сервиси  | 30.01.2026
Од недела снег и на пониските места
Сервиси  | 23.12.2025
Подгответе се за снег и студ: УХМР со најнова прогноза
﻿