САД понудија 10 милиони долари за нова група ирански воени команданти

Откако претходно објавија дека нудат до 10 милиони долари за информација за врховниот лидер на Иран, Моџтаба Хамнеи и неколкумина високи ирански политички и воени функционери, Соединетите Американски Држави понудија награди до 10 милиони долари за информации за следниве високи припадници на воените структури:

Ахмад Вахиди, командант на Корпусот на Исламската револуционерна гарда

Али Абдулахи, командант на Хатм ал-Анбија

Саид Арагани, командант на единицата за беспилотни летала на Воздухопловните сили на Корпусот на Исламската револуционерна гарда

Хамидреза Лашгаријан, командант на кибер-единицата на Корпусот на Исламската револуционерна гарда

Маџид Хадеми, командант на разузнавачката единица на Корпусот на Исламската револуционерна гарда