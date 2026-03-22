 Skip to main content
Република Најнови вести
Недела, 22 март 2026
Неделник

САД понудија 10 милиони долари за нова група ирански воени команданти

Свет

Откако претходно објавија дека нудат до 10 милиони долари за информација за врховниот лидер на Иран, Моџтаба Хамнеи и неколкумина високи ирански политички и воени функционери, Соединетите Американски Држави понудија награди до 10 милиони долари за информации за следниве високи припадници на воените структури:

Ахмад Вахиди, командант на Корпусот на Исламската револуционерна гарда

Али Абдулахи, командант на Хатм ал-Анбија

Саид Арагани, командант на единицата за беспилотни летала на Воздухопловните сили на Корпусот на Исламската револуционерна гарда

Хамидреза Лашгаријан, командант на кибер-единицата на Корпусот на Исламската револуционерна гарда

Маџид Хадеми, командант на разузнавачката единица на Корпусот на Исламската револуционерна гарда

САД нудат 10 милиони долари за информација каде се наоѓа новиот ирански лидер, Моџтаба Хамнеи

Поврзани вести

Свет  | 22.03.2026
Зеленски: Разговорите со американските претставници ќе продолжат
Свет  | 22.03.2026
Виткоф: Конструктивни беа разговорите со украинската делегација во Мајами
Свет  | 22.03.2026
Бразил го критикува американскиот напад врз Иран
