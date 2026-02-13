 Skip to main content
13.02.2026
Република Најнови вести
Петок, 13 февруари 2026
Брачен пар повреден во сообраќајна несреќа на патот кон Богомила

Хроника

13.02.2026

МВР

Две лица се повредени во сообраќајна несреќа што се случила во средата вечерта на регионалниот пат во велешко, на крстосницата која ги поврзува селата Извор и Богомила.

Според информациите од СВР Велес, незгодата била пријавена вчера (12 февруари) околу 18:20 часот, кога патничко возило „фолксваген туран“ со велешки регистарски ознаки излетало од коловозот. Зад управувачот бил 65-годишен жител на селото Горно Јаболчиште, додека на совозачкото место се наоѓала 66-годишна сопатничка од истото село.

Во несреќата, жената се здобила со тешки телесни повреди, додека возачот поминал со полесни повреди. Повредите биле констатирани во Општата болница во Велес, каде што им била укажана лекарска помош.

На местото на настанот извршен бил увид од страна на увидна екипа на СВР Велес, а се утврдуваат причините за излетувањето на возилото од патот.

