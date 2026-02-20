Големо снежно невреме ја погоди Словенија

Обилен и тежок снег што од утринските часови паѓа низ Словенија предизвика сериозни проблеми во снабдувањето со електрична енергија, особено во поширокото подрачје на Марибор и Цеље. Десетици илјади корисници останаа без струја, што доведе до нарушувања и во водоснабдувањето, јавниот превоз и патниот сообраќај.

Во подрачјето што го покрива „Електра Марибор“, утрово без електрична енергија биле околу 30.000 корисници. Од компанијата соопштија дека состојбата постојано се менува бидејќи снегот не престанува да паѓа, а пристапот до местата на дефект е отежнат.

Проблемите ги предизвикува тежината на снегот врз надземните водови, како и паднати дрвја и гранки што ја оштетуваат мрежата. Екипите се на терен и се обидуваат да воспостават алтернативно напојување и да ги отстранат дефектите каде што тоа е можно, но се очекуваат и подолги прекини.

Поради прекинот на струјата, нарушено е и снабдувањето со питка вода во подрачјето на Мариборскиот водовод. На граѓаните им се препорачува, по враќањето на електричната енергија, да ги исплакнат домашните инсталации пред употреба.

Градскиот автобуски сообраќај во Марибор доцни или е во прекин поради зимските услови и проблемите со полнење на електричните возила. Дополнителен хаос создава фактот што не работат семафорите, а полицијата пријави повеќе сообраќајни незгоди со материјална штета, како и бројни случаи на паднати дрвја и оштетени кабли.

Комуналните служби се на терен, но работата им ја отежнува кршењето на дрвјата под тежината на снегот. Градските власти апелираа граѓаните привремено да ги избегнуваат парковите и шумските подрачја поради ризик од паѓање гранки и стебла.

Проблеми се појавија и во функционирањето на јавната канализација, особено кај пумпната станица Меље, а дел од градинките останале без струја или вода.

Без струја останаа и илјадници домаќинства во регионот на „Електра Цеље“. Утрово околу 7:40 часот, без електрична енергија биле 6.400 корисници, најмногу во Цеље со околината, Лашко, Местинје, Шентјур, Вузеница и Војник. Прекини се регистрирани и во Словењ Градец, Бистрица об Сотли и Кршко.

Од „Електра Цеље“ информираа дека сите екипи се ангажирани за што побрзо санирање на дефектите и повторно воспоставување на снабдувањето. Граѓаните се повикани да избегнуваат оштетена инфраструктура и да не допираат електрични инсталации.

Надлежните предупредуваат дека поради континуираните врнежи и тежината на снегот, последиците од невремето може да се чувствуваат и во текот на денот.