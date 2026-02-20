За викендов ветер и слаб снег, од понеделник повисоки дневни температури

Времето утре ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. На места ќе има услови за провејување слаб снег. Ќе дува умерен, a по должината на Повардарието повремено засилен ветер од северен правец, кој ќе достигне над 60 километри на час.

Како што информира УХМР, за викендот ќе дува засилен ветер од северен правец, а утре ќе има услови за провејување слаб снег. Од недела следува период на стабилно време со високи дневни температури.

Следната недела минималната темература ќе биде во интервал од -4 до осум степени, а максималната од осум до 20 степени.