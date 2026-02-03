Фрлена бомба врз куќата на Здравко Чолиќ: Соседите слушнале силна детонација, пејачот спиел со жена му, таму била и ќерката

Познатиот пејач Здравко Чолиќ, врз чија куќа рано утринава е фрлена бомба, според неофицијални информации, во моментот на нападот спиел дома, а во куќата била присутна и една од ќерката.

Според првите информации, нема повредени, но е причинета голема материјална штета на објектот.

Веднаш по пријавата, полициските сили ги блокирале приодите кон домот на пејачот, а истрагата ја спровеле на лице место припадници на МВР и дежурниот обвинител на Вишото јавно обвинителство во Белград.

Форензичарите собираат докази и проверуваат снимки од околните камери за надзор за да го идентификуваат напаѓачот.

Соседите опишуваат дека слушнале „страшна детонација“ што ги вознемирила жителите на овој дел од градот.