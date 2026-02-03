Германскиот министер за одбрана: Односите во НАТО се како кај брак на работ на развод

Facebook / Boris Pistorius

Германскиот министер за одбрана Борис Писториус, во интервју за „RedaktionsNetzwerk Deutschland“, коментираше за состојбата на односите во НАТО.

Притоа, Писториус ги спореди несогласувањата меѓу земјите-членики на Алијансата со проблемите што ги има еден брак пред развод.

Секој што е во брак 20 години веројатно ќе доживее криза во одреден момент. Криза на доверба, криза на отуѓеност. Или ќе ги променат своите животни приоритети. Потоа се појавуваат два длабоко човечки, инстинктивни импулси: да се избега или да се бори“, изјави Писториус.

Според германскиот министер, НАТО може или целосно да се распадне или, ако врските сè уште се засноваат на споделени вредности, може да се направи обид конструктивно да се решат насобраните проблеми.

Писториус го изнесе овој аргумент како одговор на прашањето дали партнерите на Алијансата се сигурни дека САД ќе ги поддржат во случај на воен напад.

Германскиот министер истакна дека тој лично не се сомнева дека Северноатлантската алијанса има солидна заедничка основа.