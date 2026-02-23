 Skip to main content
23.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 23 февруари 2026
РК Вардар овој викенд пак во Автокоманда

Ракомет

23.02.2026

 Ракометарите на лидерот во Супер лигата Вардар на стартот од плеј оф дуелите ќе стартува со две гостувања. Првото ќе биде овој викенд во Автокоманда, каде „црвено-црните гостуваа во саботата и победија со 28:25.

Во следното коло (второ – плеј оф) Вардар гостува во Битола, кај првакот Еурофарм Пелистер, а термин за одигрување на дуелите од таа рунда е 14 или 15.март.

Инаку, во првото коло (28.февруари – 1.март) од плеј офот ќе играат: Тиквеш – Еурофарм Пелистер, Бутел – Охрид и Алкалоид – Вардар. Во последното коло од Супер лигата се играат дуелите: Еурофарм Пелистер – Алкалоид, Бутел – Вардар и Тиквеш – Охрид.

Инаку, првиот дел од првенството сè уште не е комплетиран бидејќи утре се игра дуелот меѓу Пролет и Охрид, дуел кој беше одложен поради настапот на охриѓани и настапот во ЕХФ Европскиот куп, каде со две победи против Дукла Прага изборија четвртфинале во ова натпреварување.

Табела плеј оф (без дуелот Пролет – Охрид): Вардар 42 бода, Еурофарм Пелистер 38, Охрид 35, Алкалоид 35, Бутел 22 и Тиквеш 22. 

