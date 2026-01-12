РК Вардар ги почна подготовките за вториот дел на сезоната

Ракометарите на Вардар ги стартуваа подготовките за вториот дел од сезоната во која ги очекуваат настапите во домашните натпреварувања, но и во главната фаза од Лига Европа. „Црвено-црните“ се лидери на табелата во првенството и мотивирани влегуваат во зимските подготовки.

– Сите знаеме дека првиот дел беше добар. Но, сега ни следат многу големи натпревари, борба за титула, а игра во Европа и Купот. Многу работа е пред нас. Имаме некои кои се отсутни и очекувам сите полека да се вратат, добар дел од повредените се вратија. Ќе играме на турнир во Хрватска, против силни екипи. Треба добро да се подготвиме за тоа што ни следува, изјави тренерот на Вардар Иван Чупиќ на првиот собир за вториот дел од сезоната.