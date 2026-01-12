 Skip to main content
13.01.2026
Република Најнови вести
Вторник, 13 јануари 2026
Неделник

Винисиус оди во Премиер лигата?

Фудбал

12.01.2026

Почетокот на преодниот рок (зимски) повторно актуализираше дел од потенцијалните трансфери. Според шпанските медиуми напаѓачот на Реал Мадрид, Винисиус Жуниор е можно да направи трансфер во екипа од Премиер лигата.

Каков шок: Чаби Алонсо доби отказ во Реал Мадрид

Челзи е екипата која е подготвена да понуди 150 милиони евра, а со тоа ова би бил трет најголем трансфер на сите времиња, по премините на Нејмар од Барселона во ПСЖ (222 милиони евра) и Килијан Мбапе од Монако во ПСЖ (180 милиони евра).

Извесен период се зборува за заминување на Винисиус од Реал Мадрид. Често се споменува негово заминување во Саудиска Арабија, но и продолжување на договорот. Сепак за останување во Реал Мадрид во многу ќе зависи и од судбината на тренерот Чаби Алонсо, со кого бразилскиот фудбалер не е добри односи

