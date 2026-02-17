 Skip to main content
17.02.2026
Република Најнови вести
Вторник, 17 февруари 2026
Неделник

Ракометарите на Вардар загубија 35-40 од Бенфика

Ракомет

17.02.2026

Фејсбук РК Вардар

Ракометарите на Вардар загубија вечерва од Бенфика во Лисабон со 40:35 во својот прв натпревар од главната рунда на Европската лига.

„Црвено-црните“ добро го отворија натпреварот и по десетина минути игра имаа во два наврати три гола предност . Сепак, домаќините од 4:7 со серија од 3:0 израмнија, а набргу потоа дојдоа до водство кое до крајот на првото полувреме се искачи на убедливи 24:16.

Во вториот дел вардарци се обидуваа да фатат резултатски приклучок, но португалскиот тим не дозволи неизвесна завршница и со пет голови во своја полза го заврши мечот.

Хориха беше стрелец на девет гола Тузолана постигна осум погодоци, Валах имаше 10 одбрани. Ова се тројцата најистакнати во редовите на Вардар.

Кај Бенфика најефикасен беше Вајлупов со седум гола.

На следниот натпревар Вардар ќе игра со Мелсунген на домашен терен.

Поврзани вести

Сервиси  | 16.02.2026
Опасноста од излевање на Вардар и Треска е реална
Фудбал  | 07.02.2026
Осогово и Вардар играа во чест на починатите во „Пулс“
Колумни  | 23.01.2026
Спортот што ја обединува Македонија
﻿